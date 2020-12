Tenuta San Guido, Doc Bolgheri Sassicaia 2017

L’annata 2017, molto complicata per una zona tendenzialmente calda come la Maremma, non ha certo scalfito le caratteristiche salienti del rosso bolgherese per eccellenza. Ecco dunque una versione del Sassicaia dai profumi più intensi e maturi, ma con una progressione gustativa dai tratti raffinati e articolati, con i tannini a declinarsi con la loro proverbiale finezza e con il sorso a scorrere succoso ed invitante. La Tenuta San Guido, la culla del rosso più noto d’Italia, conta su 90 ettari di vigneto, da cui si producono quasi 800.000 bottiglie, perché accanto al Sassicaia si sono affiancati nel tempo anche Le Difese e il Guidalberto, a completare il portafoglio prodotti.

