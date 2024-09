Tenuta San Guido, Toscana Igt Rosso Le Difese 2022

Le Difese e stato immesso sul mercato dalla Tenuta San Guido per la prima volta con l’annata 2002. È il vino “di entrata” della cantina che firma il Sassicaia e completa l’offerta aziendale, che comprende, oltre al celeberrimo e blasonatissimo numero uno bolgherese, anche il Guidalberto, “second vin” aziendale, a base di Cabernet Sauvignon e Merlot. Si tratta di un rosso ottenuto da un uvaggio a base di Sangiovese e Cabernet Sauvignon, maturato per un anno nelle barrique usate per l’affinamento del Guidalberto. Il vino è pensato per esprimersi con immediata godibilità, privilegiando schiettezza aromatica e tendenziale fragranza del sorso, che amplificano il suo carattere gastronomico, stringendo l’occhio alla fortunata serie dei versatili “bordolesi” alla toscana di pronta e facile bevibilità. La versione 2022 si mostra di un bel rosso rubino intenso. Al naso si susseguono rimandi intensi alla ciliegia, alla mora, alle erbe aromatiche e alle spezie. In bocca il sorso è morbido, pieno e succoso, dallo sviluppo continuo e dal finale rifinito dai ricordi balsamici rinfrescanti. La Tenuta San Guido, la culla del rosso più noto d’Italia – dove gli Incisa della Rocchetta, pionieri del terroir di Bolgheri e di un certo modo di intendere il vino, hanno inventato uno stile, collocandolo per sempre nel mito - conta su 90 ettari di vigneto, da cui si producono complessivamente 780.000 bottiglie.

