Tenuta San Leonardo, Doc Trento Brut Blanc de Blancs Marchesi Guerrieri Gonzaga Cuvée Pietra 2019

Il Marchesi Guerrieri Gonzaga Brut Cuvée Pietra 2019 rifermenta in bottiglia per 36 mesi. I suoi profumi rimandano ai fiori e ai frutti bianchi, con tocchi di agrumi canditi, e pan-brioche. In bocca il sorso è sapido, fragrante e cremoso, dall’allungo finale persistente e vivace. Nel panorama enoico del Trentino la Tenuta San Leonardo occupa una speciale posizione per la sua produzione di alto livello, soprattutto rossista. Ma nell’azienda con sede ad Avio, si è dapprima intrapreso un percorso bianchista e - nel recente passato - si è passati alla realizzazione di Metodo Classico, ciliegina sulla torta per questa realtà attorniata dalle Alpi, costantemente impegnata a realizzare vini raffinati.

(fp)

Copyright © 2000/2024