Tenuta Sant’Antonio, Doc Soave Vecchie Vigne 2019

Tenuta Sant’Antonio dei 4 fratelli Castagnedi si trova sul crinale della collina che guarda verso la Valmezzane, valle dove si possono produrre sia i vini della denominazione Valpolicella, che del Soave. Ed è questa la narrazione su cui hanno puntato, dimostrando come ci si possa sentire comodi a casa anche sui confini, con doppia identità. Di Soave ne producono due, entrambi dal Monte Ceriani, ma il Vecchie Vigne proviene dai ceppi più vecchi della vigna e affina in tonneaux francesi per 6 mesi: profumata di fiori e cedro, con un tocco di mango e pietra focaia, la versione 2019 ha raggiunto una sua eleganza ed equilibrio aromatico anche nel sorso, che si dipana sapido, persistente e agrumato.

(ns)

