Tenuta Sant'Antonio, Doc Soave Vecchie Vigne 2019

Affinato per sei mesi in tonneau, il Soave Vecchie Vigne 2019 accoppia nei suoi aromi cenni di mandorla e pietra focaia con qualche tocco di vaniglia. In bocca, il sorso è denso e sapido con finale croccante e dai ricordi leggermente idrocarburici. La Tenuta Sant’Antonio, 100 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 700.000 bottiglie, nasce alla metà degli anni Novanta grazie all’impegno dei fratelli Castagnedi. Oggi, le dimensioni ne fanno una realtà medio-grande del panorama enoico della Valpolicella e del Soave, ma il focus sulla qualità non è mai venuto meno, con il cuore pulsante aziendale sempre nella collina di San Briccio, da cui tutto è partito.

