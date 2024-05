Tenuta Stella, Doc Collio Friulano 2022

Affinato per 10 mesi in acciaio, il Collio Friulano 2022, dal colore giallo paglierino dai riflessi dorati, profuma di fiori e frutti bianchi, con lampi leggermente fumé e rimandi agrumati con tocchi di mandorla tostata. In bocca il sorso è sapido, fragrante ed avvolgente, dallo sviluppo continuo e dal finale croccante ancora sul frutto e su sfumature di erbe aromatiche e mandarino. Realtà relativamente giovane dell’areale del Collio friulano, la Tenuta Stella ha cominciato la sua attività nel 2010 sotto la guida di Sergio Stevanato, presidente di Stevanato Group, che, insieme ai figli Franco e Marco, subito l’ha collocata tra le cantine dal profilo qualitativo più significativo della denominazione. Il Gruppo Stevanato nasce alle porte di Venezia nel 1949 per produrre bottiglie per vino e profumo. Oggi, l’azienda è un vero e proprio colosso dell’imballaggio, con una rete di 12 stabilimenti distribuita in quattro continenti. Tornando al vino, la guida tecnica della Tenuta Stella è in mano a Erika Barbieri e Alberto Faggini, che curano i 14 ettari di vigneto in biologico di proprietà della famiglia veneta - posti nel comprensorio di Dolegna del Collio, in località Scriò - da cui si ottengono 55.000 bottiglie dallo stile solido e ben ancorato al territorio, a partire dall’utilizzo delle sole varietà locali: Friulano, Ribolla Gialla, Malvasia, Schioppettino e Refosco dal Peduncolo Rosso.

(fp)

