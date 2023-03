Tenuta Tascante, Doc Etna Rosso Contrada Pianodario 2019

L’Etna Rosso Contrada Pianodario 2019 possiede profumi di piccoli frutti rossi, pesca noce, agrumi, sottobosco, pietra focaia e cenni ferrosi ed affumicati. In bocca, il sorso è fragrante e sapido, dallo sviluppo continuo e dai tannini dolci, che conducono ad un finale ben profilato dai piacevoli ritorni agrumati. Il progetto sul “A Muntagna”, cioè come viene ribattezzato in loco l’Etna, di Tasca d’Almerita, solida griffe enoica della Sicilia, comincia nel 2007 con l’acquisto dei primi vigneti in Contrada Sciaranuova e Pianodario, e, successivamente, in Contrada Rampante nel 2015, terminando idealmente con la realizzazione della cantina nel 2016. Siamo nel versante nord del vulcano, tra Castiglione di Sicilia e Randazzo, un’areale di significativa vocazione vitivinicola e terra in cui, oltre alla particolare composizione dei terreni, si incontrano non di rado vigneti molto vecchi, con qualche esempio, addirittura, di filari a piedi franco. È questa, in poche parole, la magia dell’Etna enoico, luogo ormai saldamente riconosciuto come uno dei terroir più interessanti della Sicilia e non solo. Tasca d’Almerita presidia ormai da tempo i primi posti dell’enologia siciliana e comprende, oltre al marchio Sallier de la Tour, il nucleo storico della propria produzione posto al centro della Sicilia, con la perla della Tenuta Regaleali, Capofaro nell’isola di Salina, Whitaker nell’isola di Mozia.

