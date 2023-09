Tenute Gregu, Docg Vermentino di Gallura Superiore Selenu 2021

Da azienda agricola della Costa Dorata della Sardegna, dove allevano il bestiame e coltivano la terra (e per un certo periodo di tempo producono anche vino per il consumo domestico) a cantina di eccellenza del territorio. È all’inizio degli Anni Dieci che la famiglia Gregu decide di intraprendere una ulteriore strada: quella della viticoltura attraverso Tenute Gregu. Nel 2011 Antioco e i figli Raffaele e Federico acquistano 50 ettari nelle campagne di Calangianus, in Gallura, un terreno in disfacimento granitico a 500 metri sul livello del mare. E qui, ai piedi del Monte Limbara - tra olivastri e sughereti immersi nella macchia mediterranea - danno vita alla nuova attività con trenta ettari di vigneto dedicati per lo più alle varietà autoctone come Vermentino, Cannonau e Maristella, oltre ai vitigni internazionali, Syrah e Merlot. La prima annata è imbottigliata nel 2014. La filosofia? Si basa sull’ascolto della natura ovvero la valorizzazione del terroir, la riscoperta e l’adattamento della tradizione e la sostenibilità ambientale. In particolare, Selenu è un Vermentino di Gallura Superiore Docg ottenute da uve di Vermentino in purezza raccolte alle prime luci del mattino, fattore che conferisce freschezza al palato. Al naso sprigiona profumi intensi e floreali. In bocca è morbido, lungo e persistente, con note minerali e sentori vegetali. Perfetto come aperitivo o con piatti di pesce.

(Cinzia Meoni)

