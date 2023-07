Tenute San Sisto, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Massaccio 2021

Il Massaccio è ottenuto a partire dalle uve leggermente surmature del vigneto Maiolati, 24 ettari posti a 400 metri di altezza con esposizione a sud, che guardano verso Cupramontana. Da qui arrivano vini di buona caratura complessiva, che una vinificazione in cemento riesce ulteriormente ad enfatizzare. La versione 2021 è caratterizzata da profumi di anice e fiori di acacia, con tocchi di erbe officinali, ad introdurre una progressione gustativa ben profilata, intensa e dal finale in crescendo. Tenute San Sisto - 130 ettari a vigneto per una produzione di 1.000.000 di bottiglie - fa parte del gruppo Angelini Wines & Estates (che detiene anche lo storico marchio Fazi Battaglia).

