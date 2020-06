Tenute San Sisto, Docg Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Sisto Riserva 2017

Tenute San Sisto meritoriamente ha di recente assunto una fisionomia tutta sua, diventando così il fiore all’occhiello nella produzione marchigiana dell'orbita di Bertani Domains. Un brand capace di cambiare il corso del vino delle colline di Jesi nel passato come nel presente, puntando tutto su una delle varietà simbolo dell’Italia bianchista: il Verdicchio, non perdendo mai di vista i vertici qualitativi. Lo riconferma la Riserva San Sisto 2017, che celebra le note ammandorlate tipiche del vitigno, arricchite da profumi di fiori di tiglio e una spina dorsale minerale che torna nel sorso, solare e persistente come i ricordi di ginestra che accompagnano tutto il suo svolgimento.

