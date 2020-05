Tenute Silvio Nardi, Docg Brunello di Montalcino Vigneto Poggio Doria Riserva 2015

Fu l’imprenditore umbro Silvio Nardi, addirittura negli anni Cinquanta del Secolo scorso, a scommettere su Montalcino, ma è stata sua figlia Emilia a condurre, a partire dai primi anni Novanta, l'azienda di famiglia, proiettandola tra le cantine più significative della denominazione. Oggi Tenute Silvio Nardi è una realtà produttiva non secondaria a Montalcino, anche in termini numerici, forte di 80 ettari a vigneto per una produzione media di 250.000 bottiglie. I vigneti sono suddivisi in più di trenta appezzamenti, ma i più significativi sono rappresentati da quelli della tenuta di Manachiara, nel settore orientale della denominazione e quelli di Casale del Bosco nel versante nord-ovest, coprendo quindi due zone profondamente differenti in cui il Sangiovese si esprime, evidentemente, con accenti diversi ma sempre affascinanti. Proviene da quest’ultimo areale il vino oggetto del nostro assaggio. Il Brunello di Montalcino Poggio Doria Riserva 2015, maturato per 18 mesi in tonneau di primo e secondo passaggio e successivamente in legno grande per altri 12 mesi, possiede un profilo aromatico generoso e intenso sul frutto scuro maturo, accenni di fiori leggermente appassiti e toni affumicati e speziati. Al palato, ha sorso pieno e articolato, ampio negli aromi, potente nel corpo, con tannini già ben assestati. Persistenza e ricchezza dominano il finale, per un Brunello già oggi espressivo.

Copyright © 2000/2020