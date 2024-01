Tenute Vidi, Doc Trento Brut De la Cros Riserva 2016

Il Brut De la Cros Riserva 2016 - Chardonnay in purezza che proviene dalla Valsugana, dalla Val d’Adige e dalla Val di Cembra - appare di un bel giallo paglierino brillante e profuma di fiori bianchi e fragole, con tocchi di crosta di pane e lievi rimandi erbacei. In bocca è sapido e leggero, dalla carbonica misurata, a renderlo immediatamente piacevole nel suo fragrante sviluppo, fino ad una chiusura ancora saporita e dai rimandi fruttati. L’azienda della famiglia Vidi con sede a Verla di Giovo è una giovane realtà che, per adesso, oltre al vino oggetto del nostro assaggio, produce altri tre spumanti: Brut, Pas Dosé (entrambi Chardonnay in purezza) e Brut Rosé (uvaggio di Chardonnay e Pinot Nero).

