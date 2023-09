Terra Costantino, Doc Etna Rosso deAetna 2021

“Lo sguardo sempre aperto sull’orizzonte del Mediterraneo. E le spalle sempre coperte dal Vulcano”, così la famiglia Costantino, che lavora dal 1978 sul versante sud-est del vulcano, sui 500 metri s.l.m.. Le vigne (biologiche dal 2000 e immerse in un giardino siciliano) stanno a Viagrande, in Contrada Blandano e Cannarozzo, e a Milo in Contrada Praino per un totale di 10 ettari e 70.000 bottiglie prodotte l'anno. Il deAetna Rosso 2021 ha profumi contrastanti fra il dolce e il vegetale, di fiori rossi carnosi e balsami di sottobosco: le note fresche prevalgono in bocca, poi accompagnate dagli agrumi e di nuovo fiori, in un sorso da una trama lieve, intrecciata di calore, sapidità e freschezza in punta di piedi.

(ns)

