Terra The Magic Place - Val Sarentino (BZ)

Il ristorante annesso a Terra The Magic Place - il Relais&Chateaux tra le montagne della Val Sarentino - animato dallo chef stellato Heinrich Schneider propone nella sua apertura invernale un nuovo percorso gastronomico, chiamato “The Terra Nature Experience”. Le erbe spontanee delle Dolomiti sono le grandi protagoniste del menù. Negli appetizer, per esempio con il Taco nero con lippia dolce o il “Toast” alle 10 erbe con gel di zucca, zenzero e cumino. Tra i primi con le Penne rosse con spuma di burro nocciola, crema al prezzemolo e tartufo invernale, o con The Terra Tea (infusione di funghi essiccati, serviti con una mezzaluna ripiena alle erbe). Per gli amanti della carne, ecco il Manzo brasato con glassa ai ceci, stellaria passata in olio di ginepro e gnocchi liquidi di patate e il Filetto alla brace con glassa alle spezie, olio alla pimpinella e scorzonera. Tra i dessert: la Tartelletta al lampone, yogurt all’abete e meringa di rose essiccate o il Dolce alla pera Williams con pesto di pinoli di cimbro della Val di Pennes e crema allo zafferano.

