Terraforte - Castellina Marittima (PI)

Il ristorante Terraforte di Castellina Marittima non è altro che il lato gastronomico del Castello del Terriccio, la nota cantina che firma etichette pluricelebrate come, solo per fare un esempio, il “Lupicaia”. Il progetto è stato avviato sul finire del 2021 e vede protagonista lo chef stellato Cristiano Tomei (patron de “L’Imbuto” a Lucca e, dal 2019, consulente per la cucina dell’“Hotel Bauer Palazzo” di Venezia), partendo con l’obiettivo di incrociare ingredienti locali di altissima qualità - attraverso la valorizzazione, solo per fare qualche esempio, della “sacralità” di una pappardella, di una bistecca, del daino cotto nell’estratto di ginepro, di una patata fritta toscana - e le grandi etichette della cantina oggi nelle mani di Vittorio Piozzo di Rosignano, ma anche proponendo il suo personale stile capace di tener fermi cucina italiana e interculturale del futuro, in una sintesi tra il rispetto del territorio e l’apertura al mondo, proposta in vesti semplici e creative allo stesso tempo.

