Terralsole, Docg Brunello di Montalcino Vigna Fonte Lattaia 2015

Dal 1996 Mario Bollag e Athena Tergis guidano questa cantina del comprensorio del Brunello di Montalcino. 12 gli ettari vitati, condotti a biologico, mentre in cantina acciaio in fermentazione e per gli invecchiamenti utilizzo di tonneau. Impostazione dunque sobriamente moderna per i vini di questa realtà situata non distante dall’abbazia di Sant’Antimo. Il Brunello di Montalcino Fonte Lattaia 2015 sembra davvero aver interpretato l’annata in modo impeccabile. Ha profilo olfattivo di bella vivacità che incrocia frutti rossi, cenni floreali e note agrumate insieme a tocchi affumicati e speziati. In bocca, il vino ha tensione, sapidità e contrasto, declinati senza tentennamenti.

