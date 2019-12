Terrazza Gallia

L'anima mediterranea che arriva dalla Campania, come i due chef, Vincenzo e Antonio Lebano, e la mente aperta alla ricerca di contaminazioni con i sapori d'Italia e del mondo, seguendo la stagionalità. Mix che si ritrova perfettamente nei piatti, giocati con grande tecnica e voglia di stupire, su consistenze, contrasti, acidità, e accostamento di materie prime semplici e preziose, come in uno dei piatti “signature” del ristorante, gli “Spaghettoni Masciarelli “Miseria e Nobiltà”, pane atturrato, Caviale Asetra”. In questo ristorante raffinato e di design (e che vanta la consulenza dei fratelli Cerea del Da Vittorio), a due passi dalla Stazione Centrale di Milano, sul tetto dell'Excelsior Hotel Gallia, niente è lasciato al caso, per esperienze gastronomiche di alto livello, rese ancora più godibili da una carta dei vini curata dal sommelier Paolo Porfidio, che spazia dai grandi classici d'Italia e di Francia, a chicche che raccontano la varietà e la dinamicità della produzione italiana, abbinate ai piatti, spesso, seguendo la stessa coerente logica del contrasto.

