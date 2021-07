Terrazza Monte della Torre di Arnaldo Caprai - Montefalco

Un Wine Club del Sagrantino e dei vini dell’Umbria: è l’iniziativa della cantina Arnaldo Caprai dalla Terrazza Monte della Torre, uno spazio all’interno della tenuta da cui si può godere di una vista unica su Montefalco e dove è possibile vivere l’esperienza di degustazione umbra in tre percorsi diversi accomunati dalla presenza di un wine educator, dalla visita in cantina e dall’abbinamento gastronomico con una ricercata selezione di prodotti tipici locali. Una proposta che arriva con la ripartenza post-covid19 e l’estate, ma che proseguirà anche successivamente per diventare un punto di riferimento per tutti i wine lover. A fianco di questa novità, anche per il 2021 è confermata la proposta pic-nic firmata Arnaldo Caprai, tra i primi in Italia a proporre un pic-nic nella sua tenuta, tra i filari di Sagrantino, o sulla Terrazza Belvedere, in posizione panoramica, all’ombra di una quercia secolare, anche nella formula “Pic-nic Gourmet”, con le pietanze preparate dallo chef resident della cantina, Salvatore Denaro.

