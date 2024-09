Terre d’Aenòr, Docg Franciacorta Extra Brut Rosé 2020

Terre d’Aenòr ci ha messo un po’ a diventare realtà. Amedeo Bianchi inizia a comprare vigne in Franciacorta dal 2003, spinto dalla passione per la campagna che condivide insieme alla moglie Rosella. Ne vende le uve e converte le proprietà a biologico, covando il sogno di fondare un’azienda tutta loro. Nel 1995 nasce la figlia Eleonora: si laurea in giurisprudenza nel 2020 sempre condividendo il sogno coi genitori, che si realizza nel 2018, anche in forza del piccolo patrimonio vitato che hanno accumulato fin lì. Oggi gli ettari di proprietà sono 42, sparsi in 7 comuni della denominazione e coltivati a Chardonnay, Pinot Nero e Bianco, Merlot e Cabernet Sauvignon. 6 i Franciacorta prodotti e 2 vini fermi Curtefranca. Il Brut Rosé 2020 ha un naso garbato e sottile, profumato di roselline, pompelmo e un accenno di ginepro; il sorso è intenso, cremoso e minerale e dall’acidità sempre agrumata, ma più dolce, di mandarino. Persistente, chiude su note ammandorlate e di mora in caramella. A capo di Terre d’Aenòr c’è proprio Eleonora, ormai trentenne, determinata a far emergere la sua azienda, fino all’olimpo delle cantine di pregio del territorio.

