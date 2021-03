Terre di Leone, Docg Amarone della Valpolicella Classico Terre di Leone Riserva 2011

Federico Pellizzari e Chiara Turati dal 2005 hanno costituito il loro progetto enoico in Valpolicella e, precisamente in Valgatara, nel comprensorio di Marano di Valpolicella. L’azienda conta su 7 ettari per una produzione di 40.000 bottiglie, che spaziano tra le denominazioni tradizionali dell’areale veronese (Valpolicella, Valpolicella Classico, Amarone). L’Amarone Terre di Leone Riserva 2011 si presenta dal colore rosso tendenzialmente aranciato, mettendo in evidenza aromi caldi di ciliegia e arancia rossa, con tocchi floreali a rifinitura. In bocca, il sorso è succoso e alterna sapidità e dolcezza in un bel gioco di contrasti, fino ad un finale ancora su toni fruttati.

Copyright © 2000/2021