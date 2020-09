Terre di Pietra, Garganega Veronese Igt Quercia Laboriosa 2018

Laura Albertini, nel 2007, è andata dove la conduceva il suo cuore e la sua passione, fondando l’azienda Terre di Pietra, con il sostegno del marito Cristiano. Si tratta di una piccola realtà produttiva di 4,5 ettari, suddivisi tra la zona classica di Torbe di Negrar e la zona allargata di Marcellise, per una produzione di 16.000 bottiglie. La filosofia che regna nella cantina, portata avanti oggi dall'energia di Cristiano e delle figliolette, è semplice quanto rigorosa: interpretare solo ciò che offre naturalmente la terra, intervenendo il meno possibile sia in vigna che in cantina. Il risultato sono etichette che trovano il loro tratto stilistico più accentuato nella generosità e nella schiettezza espressiva. È il caso anche del Quercia Laboriosa, ottenuto da Garganenga e saldi di Pinot Bianco e Müller Thurgau, e maturato in acciaio per sei mesi. Un bianco spigliato e informale, capace allo stesso tempo di non essere mai banale. Gialla paglierino chiara, la versione 2018 profuma di pera e melone con sfumature agrumate a rifinitura. In bocca, il sorso è scorrevole, invitante e di bella fragranza, con finale vivace e intenso a tornare su toni fruttati.

