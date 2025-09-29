“The Auction of Washington Wine”, 4 milioni di dollari raccolti nell’edizione 2025

Evento charity legato al vino tra i più importanti e longevi in Usa, “The Auction of Washington Wine”, andato in scena nei giorni scorsi a Woodinville, ha raccolto 4 milioni di dollari, nell’edizione 2025, che andranno al Seattle Children’s Hospital, alla Washington State University’s Viticulture and Enology, e a Vital Wines, che si occupa di assistenza sanitaria e non solo per chi lavora nelle vigne e nelle cantine. A riportarlo “Wine Spectator”, che è anche tra gli sponsor principali dell’evento, che, dal 1988 ad oggi, ha raccolto ben 72 milioni di dollari.

E se il top lot assoluto di questa edizione dell’asta charity, offerto dall’attore Kyle MacLachlan, produttore con la cantina Pursued By Bear - che include un soggiorno di 5 notti a Bordeaux con lo stesso MacLachlan, e visite private a Château Margaux, Château Lynch Bages, Château Haut-Bailly e Château d’Yquem - è stato aggiudicato per 140.000 dollari, a brillare è stato anche quello donato da Marchesi Antinori, che nello Stato di Washington possiede la cantina Col Solare: 90.000 dollari per una visita guidata nella stessa cantina, nel territorio di Red Mountain, e ad Antinori Napa Valley, anche questa di proprietà di Antinori, con un “Cicerone” d’eccezione come Renzo Cotarella, Ceo Marchesi Antinori, insieme all’enologo Bob Betz, considerato tra i “veterani” del vino di Washington.

