“The Enthusiast 100” 2025: il n. 1 è lo Stilèma Taurasi Riserva 2018 di Mastroberardino

La critica enoica americana incorona, ancora una volta, il vino italiano: sono 21 i vini italiani nella “The Enthusiast 100” 2025, la classifica dei migliori assaggi in assoluto della rivista Usa (le cui firme dall’Italia sono Danielle Callegari e Jeff Porter, a cui si è aggiunto, di recente, Michael Laudenslager), tra cui il n. 1, lo Stilèma Taurasi Riserva 2018 della griffe campana Mastroberardino, “accompagnato”, in “Top 10”, dal mostro sacro Sassicaia della Tenuta San Guido, con l’annata 2022, al n. 4, e dal Brunello di Montalcino 2020 di Poggio di Sotto, del gruppo ColleMassari, e tra i riferimenti stilistici del territorio, al n. 10.

Scorrendo la lista (sul podio anche lo spumante inglese 51° Nord Metodo Classico 2016 di Gusbourne, al n. 2, e l’Heart Stone Vineyard 2022 di Saxum Vineyards, da Paso Robles, in California), per l’Italia, ecco il Redigaffi 2021 della celebre Tua Rita, al n. 16, seguito da un altro must di Montalcino, come il Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2019 di Argiano, al n. 18. Si resta ancora sul territorio, poi, con il Brunello di Montalcino Capriolo Riserva 2019 di Terre Nere al n. 26, mentre al n. 30 c’è Banfi, ma con il Chianti Classico Riserva 2019. Ancora, posizione n. 32 per il Barolo Albe 2021 di G.D. Vajra, mentre al n. 34 è ancora Piemonte, ma con il peculiare Verduno Pelaverga 2023 di Diego Morra. Al n. 36 si torna in Toscana con un altro nome storico del suo territorio, Salvioni, con il Brunello di Montalcino 2019, mentre si vola in un fazzoletto di terra delle Langhe, ovvero il Cru di Barolo Monvigliero, con una singolare doppietta, visto che, entrambi con l’annata 2021, ci sono le versioni firmate da Vietti al n. 38, e da Fratelli Alessandria al n. 40. Al n. 41, ancora il gruppo ColleMassari, che fa così doppietta con il Bolgheri Rosso 2023 di Grattamacco, mentre al n. 53 c’è uno dei Supertuscan storici, il Vigorello Igt Toscana 2020 di San Felice, e al n. 54 un’altra gemma di Montalcino, ovvero il Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2019 di Altesino. Al n. 58 si vola nel grande territorio rossista del Veneto, con l’Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua 2019 di Pasqua al n. 58, mentre si sale in montagna con il Trentodoc Rosè Extra Brut 2019 di Moser, al n. 71. A chiudere la classifica, per gli italiani, ancora Il Blu Igt Toscana 2021 della griffe Brancaia al n. 74, il Chianti Classico Gran Selezione Vigneto di Campolungo 2020 di Lamole di Lamole (Herita Marzotto Wine Estates) al n. 85, l’Alto Adige Schweizer 2021 di Franz Haas al n. 9, ed il Trentodoc Brut Nature 2020 di Rotari (del gruppo Mezzacorona) al n. 94.

Tanta Italia, dunque, come spesso accade nelle classifiche americane, compreso un n. 1 “insolito” (che bissa il primato della “Top 100 Cellar Selection” 2025 della stessa “Wine Enthusiast”, con il Trentodoc Riserva Lunelli 2015 di Ferrari), visto che non proviene da una delle regioni del Belpaese che classicamente primeggiano, come sottolinea lo stesso produttore, Piero Mastroberardino, nel commentare la notizia: “esordiamo così, con un sorriso ... ed una riflessione: è senza dubbio più difficile partire da Sud e conseguire risultati di rilievo globale, nel vino come in altri settori. Molti sono gli ostacoli da superare, i pregiudizi da sfatare, le resistenze da vincere. Nel vino, ad esempio, è più dura farsi spazio nelle carte dei vini, ottenere la visibilità e i ritorni commisurati alla qualità intrinseca della proposta. Ma quando raggiungi lo scopo è più grande la soddisfazione. E allora la notizia fa ancor più rumore: per la prima volta nella storia un vino del sud Italia è eletto numero uno al mondo, “Vino dell’Anno”. Una consacrazione globale per il progetto nato con la vendemmia 2015, realizzato nel nome e nel ricordo della straordinaria figura di Antonio Mastroberardino. Un grande orgoglio per la nostra famiglia - continua Piero Mastroberardino - e per tutti i nostri collaboratori. Anche perché è un progetto ricco di contenuti fortemente innovativi per la nostra azienda. Dedico questo riconoscimento, forse il più elevato che la nostra azienda abbia ricevuto nei suoi tre secoli di storia nel vino, alla mia famiglia, mia moglie Tiziana e le mie figlie Camilla e Serena, tre donne che mi danno la forza e la voglia di continuare a crescere, senza le quali non sarei qui oggi a raccogliere i frutti di questo incessante impegno per la diffusione della cultura del vino nella sua più alta accezione. E poi a tutti i nostri uomini e donne impegnati tutti i giorni in questa impresa, alla ricerca dell’eccellenza. Siamo tutti qui, insieme, oggi. “Andrà tutto bene””.

Focus - Tutti i vini italiani nella “The Enthusiast 100” 2025 by “Wine Enthusiast”

1 - Stilèma Taurasi Riserva 2018 - Mastroberardino

4 - Sassicaia 2022 - Tenuta San Guido

10 - Brunello di Montalcino 2020 - Poggio di Sotto

16 - Redigaffi 2021 - Tua Rita

18 - Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2019 - Argiano

26 - Brunello di Montalcino Capriolo Riserva 2019 - Terre Nere

30 - Chianti Classico Riserva 2019 - Banfi

32 - Barolo Albe 2022 - G. D. Vajra

34 - Verduno Pelaverga 2023 - Diego Morra

36 - Brunello di Montalcino 2019 - Salvioni

38 - Barolo Monvigliero 2021 - Vietti

40 - Barolo Monvigliero 2021 - Fratelli Alessandria

41 - Bolgheri Rosso 2023 - Grattamacco

53 - Vigorello 2020 Igt Toscana - San Felice

54 - Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2019 - Altesino

58 - Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua 2019 - Pasqua

71 - Trentodoc Rose Extra Brut 2019 - Moser

74 - Il Blu Igt Toscana 2021 - Brancaia

85 - Chianti Classico Gran Selezione Vigneto di Campolungo 2020 - Lamole di Lamole

90 - Alto Adige Schweizer 2021 - Franz Haas

94 - Trentodoc Brut Nature 2020 - Rotari (Mezzacorona)

