Tiezzi, Docg Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2016

Per gli amanti dei Brunello più tradizionali, quelli realizzati da Enzo Tiezzi ne rappresentano una delle espressioni più intriganti e appassionanti. L’azienda - convertita recentemente con orgoglio a “plastic free” - comprende tre unità poderali per un totale di 10 ettari con Cigaleta e Cerrino, posti fuori Montalcino, e Podere Soccorso, anche sede della cantina, locato a due passi dal centro del paese, a circa 500 metri sul livello del mare. È qui che da una vigna ad alberello, curata e pensata in ogni dettaglio (a cui si aggiunto pochi anni fa un piccolo appezzamento promiscuo), nasce il Vigna Soccorso, senz’altro l’etichetta bandiera di Tiezzi. La versione 2016, che affina in legno medio e grande per 44 mesi, è di quelle riuscite proprio bene. Balsamico, con profumi di marasca matura, ha un naso tendenzialmente dolce, come il sorso, che resta centrale, pepato, balsamico e di buona sapidità e freschezza, chiudendo spiccatamente fruttato e succoso. Altrettanto interessanti anche i 2016 di piccole aziende, come Palazzo, Sesti, Albatreti, Franco Pacenti, Beatesca, Mocali, Collemattoni, Macioche, Terra al Sole, Castello Tricerchi, La Gerla e La Torre.

