Tischi Toschi - Taormina (ME)

Tischi Toschi (voce dialettale che definisce il siciliano emigrato che al rientro ha perso la parlata e il modo di fare tradizionale) di Taormina è una trattoria gourmet che lascia il segno, con una qualità della cucina decisamente alta. I piatti di Luca Casablanca sono caratterizzati dalla tradizione e dalle migliori materie prime siciliane (dai prodotti di tonnara del trapanese, ai formaggi del ragusano, ai funghi e primizie dei Nebrodi, ai pesci dello Stretto, per esempio) e la stagionalità regna sovrana. Nel menu, che comprende sia terra che mare, non possiamo non citare le polpette di finocchietto selvatico, il caciocavallo all’Argentiera, la pasta col cavolo Trunzo, le tagliatelle al carrubo, il ventre di stocco con patate, le bombette del sovrintendente, l’alalunga alla Matalotta, il sauro del Matarroco e, per finire, uno straordinario gelo di limone.

(fp)

LA TOP5 DI “TISCHI TOSCHI”

1. Filippo Grasso, Etna Bianco Mari di Ripiddu 2021 - € 30,00

Un bianco capace di proporre ad ogni sorso il gusto e i profumi della sua terra di provenienza

2. Nunzella, Etna Bianco Etman 2021 - € 40,00

Interpretazione di grande personalità e carattere della tipologia

3. Giuliemi, Etna Bianco Quantico 2021 - € 40,00

Bianco macerato aromatico e di grande sapidità

4. SRC, Etna Rosso Alberello 2018 - € 100,00

Rosso identitario, succoso e che sprigiona mediterraneità a più non posso

5. Girolamo Russo, Etna Rosso San Lorenzo 2018 - € 100,00

Una delle etichette di riferimento per tutto un territorio

