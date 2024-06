Tolaini, Docg Chianti Classico Vallenuova 2021

Tolaini Winery è una realtà di 50 ettari a vigneto per una produzione di 250.000 bottiglie all’anno, posta nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Castelnuovo Berardenga. A condurla Lia Tolaini-Banville, che affianca alla gestione dell’azienda chiantigiana un’attività di esportazione e distribuzione in Usa anche di etichette italiane, con il marchio Banville Wine Merchants. Il Chianti Classico Vallenuova 2021 matura per 10 mesi in legno grande. I suoi profumi rimandano alla frutta rossa matura e alle spezie, con tocchi di erbe aromatiche e lievi affumicature. In bocca il sorso è succoso e pieno, dallo sviluppo compatto e dal finale ben profilato ancora sul frutto e le spezie.

