Tolaini, Docg Chianti Classico Vigna Montebello Sette 2021

Il Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montebello Sette è maturato per 18 mesi in legno grande. La versione 2021 profuma di frutta rossa matura, sottobosco, liquirizia, e spezie. In bocca il sorso è pieno e morbido, dalla trama tannica articolata e dal finale persistente su ritorni speziati e tocchi balsamici. La cantina Tolaini - 50 ettari a vigneto in biologico per una produzione complessiva media di 250.000 bottiglie - è stata fondata nel 1998 da Pier Luigi Tolaini, ed oggi è condotta dalla figlia Lia Tolaini, che affianca alla gestione dell’azienda chiantigiana anche un’attività di esportazione e distribuzione in Usa, con il marchio Banville Wine Merchants.

