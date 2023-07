Tombolini, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doroverde 2022

La famiglia Tombolini, di antica tradizione enoica e fra i fondatori della denominazione dei Castelli di Jesi, oggi è rappresentata da Fulvia e dai suoi figli Carlo e Giovanna, che conducono a biologico trenta ettari a vigneto. Il Verdicchio Classico Superiore Doroverde 2022 è vinificato in acciaio e cemento e maturato sei mesi sempre in acciaio e cemento prima della sua messa in commercio. È bianco fragrante e saporito, dai profumi contraddistinti da un incrocio tra frutti, come il pompelmo e l’albicocca, e fiori bianchi, con tocchi balsamici a rifinitura. In bocca, il sorso è ritmato e ben profilato, immediatamente piacevole e dal finale ancora su ritorni agrumati.

(fp)

