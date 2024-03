Tommasi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Ca’ Florian Riserva 2015

Il Ca’ Florian, prima annata 1990, nasce come Classico, diventando Riserva con il millesimo 2007, e rappresenta un punto di riferimento tra i vini di Tommasi. Fermentato in legno e poi affinato in tonneau per un anno, completa la sua maturazione in legno grande per altri 3 anni. La versione 2015 non è certo un vino sottile, facendo dell’intensità e della potenza la sua cifra principale. Al naso, profuma di mora e marasca mature, anche in confettura e sotto spirito, con tocchi di cacao, vaniglia, liquirizia e torrefazione. In bocca, il sorso è denso e possente, dall’attacco morbido e dallo sviluppo avvolgente, che chiude su un finale intenso su toni ancora fruttati e speziati.

(fp)

