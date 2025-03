Tommasi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Ca’ Florian Riserva 2016

L’Amarone Ca’ Florian Riserva 2016 profuma di frutti rossi e neri maturi, ginepro, erbe aromatiche, con tocchi affumicati, speziati e di grafite a rifinitura. Coerente in bocca, dove il sorso è succoso, solido e compatto, dai tannini ben risolti e dallo sviluppo avvolgente, termina in un lungo il finale dai ritorni fruttati e da richiami mentolati. Tommasi Family Estates, è uno dei marchi più significativi della Valpolicella e qui, evidentemente, mantiene il suo cuore produttivo e affettivo, ma non solo. Ormai è infatti uno dei gruppi più importanti del vino italiano, con tenute in Veneto, in Lombardia, in Puglia, in Basilicata, in Umbria, in Friuli, sull’Etna e in Toscana.

