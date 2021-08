Tommasi, Vino Rosato Le Fornaci Rosé 2020

Tommasi, realtà produttiva con il cuore in Veneto ma che opera anche in Toscana, Lombardia, Puglia e Basilicata, è sempre animata da un forte dinamismo imprenditoriale. Ecco allora, sull’onda del sempre più crescente successo dei rosati, l’interpretazione di questa tipologia dell’azienda con sede a Pedemonte. Un omaggio, prima di tutto, al Lago di Garda, visto che questo vino arriva dal progetto Le Fornaci (40 ettari a vigneto) by Tommasi Family Estates. Le Fornaci Rosé è un blend che nasce dai vitigni locali Turbiana e Rondinella, rappresentando anche l’incontro ideale tra le due sponde del lago: la Turbiana proveniente da Tenuta Le Fornaci, alle porte di Sirmione, e la Rondinella da un vigneto di proprietà, sito a Peschiera del Garda. Il colore tenue, della versione 2020, i cui riflessi ricordano petali di rosa, introduce un bagaglio aromatico fragrante e fine, con ricordi di pompelmo, fiori di pesco e buccia di mandarino. Maturato in acciaio, Le Fornaci Rosé regala un sorso fresco, fragrante e sottile, con una vibrante acidità che riporta alle note di scorze di agrumi, congedandosi con un finale tendenzialmente sapido. Servito fresco, Le Fornaci Rosé è perfetto per l’aperitivo e in abbinamento a delicati antipasti. Si esalta con i secondi piatti di pesce o i piatti della cucina orientale. Ideale per accompagnare la pizza e con una versatilità che lo rende un vino per ogni occasione.

