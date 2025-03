Tommaso Bussola, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2019

Tommaso Bussola ha cominciato a coltivare le sue vigne - oggi estese su 15 ettari tra i 300 e i 420 metri sul livello del mare – nel 1977 nella tenuta dello zio Giuseppe, passando nel 1983 alla vinificazione e alla commercializzazione dell’imbottigliato. Attualmente, è affiancato in azienda dalla moglie Daniela e dai figli Paolo e Tommaso. L’Amarone Classico 2019 si mostra di colore rosso rubino dai riflessi appena granati e profuma di fiori appena appassiti, more, ciliegie e liquirizia, con tocchi speziati e balsamici a rifinitura. In bocca il sorso è pieno e morbido, con frutto polposo e tannino ben integrato, terminando in un finale lungo ancora marcato dal frutto.

