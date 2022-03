Tommaso Bussola, Docg Amarone della Valpolicella Classico TB Riserva 2011

L’Amarone TB Riserva 2011 profuma di frutti di bosco in confettura e prugne secche, liquirizia, sottobosco, e spezie. Compatto, spesso e sapido il sorso, dai tannini fitti e dal finale intenso. Tommaso Bussola ha cominciato, pionieristicamente, a coltivare le sue vigne nel 1977 nella tenuta dello zio Giuseppe, passando nel 1983 anche alla vinificazione e alla commercializzazione dell’imbottigliato. Attualmente è affiancato in azienda dalla moglie Daniela e dai figli Paolo e Tommaso. I vigneti della cantina con sede a Negrar si estendono per 15 ettari, ad altezze comprese fra i 300 e i 420 metri sul livello del mare, e contano su ceppi anche di età tra i 40 e i 60 anni.

