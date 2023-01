Tonello, Doc Lessini Durello Brut IoTeti 2018

Cantina Tonello è nata nel 1985 e dal 2014 è condotta da Diletta Tonello, giovane enologa dal carattere schietto e dalle idee chiare, cui il padre ha lasciato con fiducia le redini dell'azienda. La stessa fiducia che lei restituisce al territorio di cui fa parte, la Lessinia, tanto da diventare attiva all'interno del Consorzio Doc Lessini: prima come vicepresidente, dall'anno scorso presidente. Diletta Tonello è attenta alla sostenibilità ambientale ed è appassionata della vulcanicità dei terreni che caratterizzano la terra fra la provincia di Verona e quella di Vicenza. È ovviamente anche attenta alle questioni di genere, consapevole che il ruolo delle donne nel mondo del vino si sta rafforzando (lei stessa ne è un esempio concreto), ma che ha ancora bisogno di essere sostenuto. Un poco come la Durella, vitigno che rappresenta la Lessinia e che per lungo tempo è stato dimenticato. Negli ultimi anni il successo di quest'uva a bacca bianca particolarmente ricca di acidità - e quindi molto adatta alla spumantizzazione - sta però ripagando gli sforzi, anche in termini qualitativi, che le aziende hanno investito. Cantina Tonello produce diversi spumanti, fra cui l'IoTeti, dedicato alla ninfa Teti, Dea del mare nella mitologia greca: e lei sa effettivamente di iodio, con la nota dolce dei fiori di acacia e la freschezza del cedro e della salvia; cremoso in bocca rilascia sapidità cristallina e succosità agrumata.

