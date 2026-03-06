Torna il più grande evento in Italia, by WineTip, dedicato alle eccellenze di Bordeaux

Da Château Figeac a Château Latour, da Château Lafite Rothschild a Château Mouton Rothschild, da Château Pichon Comtesse a Château Cos D’Estournel, e molti altri: saranno 30 i grandi produttori di Bordeaux protagonisti, il 30 marzo, a Roma, ne “La Notte degli Châteaux - Roma Edition”, il più grande evento in Italia, by WineTip - uno dei top wine merchant del Belpaese - dedicato alle eccellenze della prestigiosa regione francese: al Ristorante Mirabelle, al settimo piano dello Splendide Royal Roma, hotel cinque stelle nel cuore storico della Capitale, la cena, a cura dello chef Stefano Marzetti, in cui i produttori in persona presenteranno i loro vini, in formato doppia magnum. Un appuntamento organizzato in collaborazione con Mestrezat, lo storico negociant di vini di Bordeaux dal 1815.

WineTip rappresenta da 25 anni un riferimento per i cultori del vino, mettendo a disposizione bottiglie da tutto il mondo con una grande profondità di annate, e una predilezione per etichette pregiate di Piemonte, Toscana, Borgogna, Bordeaux e Champagne. Tra i servizi offerti ci sono anche acquisto e valutazione dei vini, wine storage (conservazione delle bottiglie più preziose) e organizzazione di eventi pubblici e privati, con degustazioni di vini, verticali, cene, aperitivi e team building. Dopo il grande successo della prima edizione, realizzata a Milano, quello di Roma è più grande evento in Italia dedicato alle eccellenze di Bordeaux (costo della serata 250 euro, previa prenotazione). Il palcoscenico esclusivo è il Ristorante Mirabelle dello Splendide Royal Roma - che si trova tra Via Veneto, Piazza di Spagna e Villa Borghese - e che, grazie alla meravigliosa terrazza panoramica, consente una delle più belle viste della Capitale.

