Torre Mora, Doc Etna Rosato Scalunera 2022

In Sicilia, Torre Mora, che fa parte della galassia enoica Piccini 1882, conta su 12 ettari di vigneti, in parte a Rovittello, in parte in Contrada Torre, a Linguaglossa, allevati a Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio e Carricante. L’Etna Rosato Scalunera 2022 nel bicchiere si presente di un bel colore rosa brillante. Al naso esprime aromi fragranti di piccoli frutti rossi e melograno. Il sorso è dinamico e saporito, con note fruttate e piacevole freschezza. Chiude con finale croccante, dal ritorno fruttato. Storico imbottigliatore toscano, Piccini, con sede a Castellina in Chianti, è oggi una moderna realtà commerciale e produttiva, che coniuga quantità e qualità. Ad affiancare i vigneti etnei ci sono altre Tenute di proprietà: la chiantigiana Valiano, 70 ettari a vigneto, la maremmana Moraia, 60 ettari a vigneto, Villa al Cortile a Montalcino, 12 ettari a vigneto, Regio Cantina, 12 ettari nel Vulture lucano, a cui si è aggiunto anche un ulteriore e significativo tassello toscano con il Chianti Geografico a formare un mosaico esteso e ben articolato. Una sorta di “impero” enoico dalla massa critica non da poco, espressa da 400 ettari di vigne e 16.000.000 di bottiglie prodotte annualmente. Tenute Piccini fu fondata nel 1882 da Angiolo Piccini e oggi è guidata dalla quarta generazione della famiglia, Mario, Martina ed Elisa Piccini, che continuano a garantirne il successo anche internazionale.

(fp)

