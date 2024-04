Torre Saracena, Hotel Luna Convento - Amalfi (SA)

Immersi nella quiete di un’atmosfera mistica, con un panorama che non ha confronti come il mare della Costiera Amalfitana descritto da Simone de Beauvoir, il ristorante Torre Saracena, tra i primi ad Amalfi, è una torre di avvistamento dalla quale un tempo si seguivano i pirati e dove oggi si assaggiano piatti come il polpo con paprika su letto di patate; i paccheri all’astice blu; la spigola impanata guarnita con gamberone e i Babà al rum, con un’ottima selezione di vini campani in carta. Siamo nell’Hotel Luna Convento ad Amalfi (che ha anche il ristorante La Veranda), convento del Duecento fondato da San Francesco d’Assisi, dimora già nell’Ottocento con le celle in versione “comfort” attorno al chiostro e con la stessa “vista” amata dai viaggiatori del Gran Tour e ospiti illustri. Da Richard Wagner ad Emile Zolà, da Ingrid Bergman e Roberto Rossellini a Henrik Ibsen che alla famiglia Barbaro, da cinque generazioni impegnata nella sua gestione, scriveva che lo avrebbe rammentato per sempre.

