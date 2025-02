“Toscana in etichetta ci ha aiutato a mettere sul mercato il 20% di bottiglie in più in 3 anni”

A WineNews Andrea Rossi, presidente Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. “Con le Pievi, che debuttano nel 2025 con la vendemmia 2021, puntiamo a crescere ancora in qualità, raccontando la storia del territorio in chiave contemporanea. Le opportunità di promozione del territorio attraverso serie tv e cinema? Fondamentali, il caso “Twilight” ne è un esempio. Ci permettono di fare cose per cui non avremmo risorse, e di portare sul territorio il grande pubblico, che diventa un consumatore fidelizzato dei nostri vini”.

