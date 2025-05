Tra terrazze, dehors e giardini segreti, la guida ai ristoranti per la bella stagione, by TheFork

Dai giardini nascosti alle terrazze panoramiche, passando per dehors urbani e rooftop raffinati: con l’arrivo della bella stagione cresce il desiderio di mangiare all’aperto, godendosi un pranzo all’ombra o una cena sotto le stelle. TheFork, la principale piattaforma per la prenotazione online (by TripAdvisor), ha redatto una guida di 50 ristoranti in tutta Italia, perfetti per godersi il bel tempo. Che si tratti di un appuntamento romantico, una cena con gli amici o un pranzo di lavoro, questi spazi all’aperto consentono di vivere appieno la primavera e l’estate. La guida è formata da 50 ristoranti selezionati sulla base di criteri stabiliti che garantiscono l’eccellenza, come il numero di prenotazioni, di recensioni e il punteggio di ognuno di essi. Tra quelli selezionati ce ne sono per tutti i gusti: dai giardini nascosti alle terrazze panoramiche, passando dai dehors urbani ai rooftop raffinati. Per esempio in Lombardia, a Milano, Ceresio 7, collocato su un rooftop sensazionale, è ottimo per chi cerca un’atmosfera elegante e rilassante, in cui l’alta cucina rivisita i piatti della tradizione. Anche il Ristorante 10_11 di Portrait Milano offre una location sofisticata ed accogliente in centro, in cui gustare la vera cucina milanese. A Erba (Como) ai tavoli di Al Glicine si può ammirare il lago sotto l’ombra del glicine, con una cucina che esalta i sapori della tradizione lombarda. In Veneto OsteMar a Jesolo (Venezia) collocato nella via principale, ha un ambiente accogliente e curato dove gustare piatti di mare. La Fornace Murano a Venezia, sull’isola di Murano, ha una vista spettacolare sulla laguna. Elegante e luminoso, propone piatti di pesce.

In Toscana il ristorante Precisamente a Calafuria (Livorno) è proprio sul mare, che che si può ammirare dalla terrazza del ristorante. A Pietrasanta (Lucca), c’è la Terrazza Versilia, locale dall’atmosfera incantevole in cui apprezzare piatti di pesce freschi e di qualità. In Liguria il ristorante Sole a Rapallo (Genova), di fronte al castello ha una splendida vista sul mare, da ammirare gustando piatti di pesce fresco. A Sestri Levante (Genova), il ristorante Olimpo e Sky Bar Zeus è collocato su un rooftop dal quale ammirare la baia di Sestri gustando piatti della cucina mediterranea. Nel Lazio Sospiro Trastevere, a Roma, prepara piatti della cucina romana in un ambiente giovanile, ed è specializzato in piatti tradizionali. Il Ristorante Aroma è collocato vicino al Colosseo, che si può ammirare dalla terrazza del locale, mentre Masseria Urbana, sempre a Roma, offre piatti tipici della cucina mediterranea, in un ambiente accogliente e un giardino molto curato.

Nelle Marche Il mare in terrazza, a Senigallia (Ancina) offre una vista spettacolare sul Mar Adriatico. In Campania, a Napoli, il Vista Mare, situato lungo la costa, si affaccia sullo splendido Golfo di Napoli, ed è specializzato in piatti di pesce freschissimo. A Positano (Salerno) La Pergola propone una vista spettacolare sulla Costiera Amalfitana, con pesce e cucina locale. In Puglia Ostuni Palace - Il Bistrot, situato nel centro della città, offre piatti della cucina pugliese in un ambiente raffinato. Mentre il ristorante Carlo Quinto a Monopoli (Bari) vanta una location suggestiva con vista mare e piatti di pesce di qualità.

In Sicilia il ristorante Rosmarino, a Taormina, è situato in una zona incantevole della città dove rilassarsi gustando la cucina locale, mentre La Mattanza, a Palermo, ubicato vicino al mare, offre piatti della cucina siciliana in un ambiente rustico.

Copyright © 2000/2025