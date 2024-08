Trabocco Pesce Palombo - Fossacesia Marina (CH)

“Il mare dona, noi creiamo”. È questa la filosofia del ristorante Trabocco Pesce Palombo a Fossacesia Marina (CH), dove a un’esperienza gastronomica di alta qualità si unisce il fascino della posto: un trabocco costruito a inizio Novecento dal pescatore Orlando Verì e da suo figlio Ernesto, e battezzato “Palombo” per un grande pesce palombo trovato nella rete una notte di pesca. E i titolari del ristorante-trabocco, Bruno Verì e sua moglie Giuliana della Marchesina, abile chef in cucina con le figlie Anna ed Enrica, sono orgogliosi interpreti della cultura gastronomica fondata sul pesce locale, spesso pescato dallo stesso Bruno con le reti del trabocco. Nel menu, da non perdere, il cartoccio di alici; la fantasia di mare su concasse di pomodoro e pesto di rucola; la parmigiana di melanzana con pesce palombo; il tortino di baccalà e patate con crema di peperoni e l’ombrina al naturale con sale nero e crema di patate allo zafferano. Ampia la carta dei vini, con attenzione ai produttori locali.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2024