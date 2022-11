Trattoria Alla Cima - Valdobbiadene (TV)

La Trattoria Alla Cima di Valdobbiadene propone fin dal 1969 una solida e efficace cucina della tradizione, che lo chef Isidoro Rebuli declina con autorevolezza e con attenzione verso la stagionalità e le materie prime del territorio. Nel menu troviamo come antipasti la soppressa nostrana, la Merenda del Mazarol (soppressa di Valdobbiadene cotta in tegame, amalgamata con ricotta e servita con radicchio e agretto di mele), la tartare di manzo battuta al coltello, il tortino di zucche con crema di fagioli e stracciatella, il pollo in saor, la ricotta mantecata con finferlette. Tra i primi: pasta e fagioli, i bigoli al ragù d’anatra, la crema di fagioli, spinaci e ricotta, gli gnocchi gratinati con baccalà, le tagliatelle con radicchio di Treviso, il risotto alla zucca. Per secondo: il fegato di vitello alla veneziana, la tagliata di cervo alla griglia, le costolette di agnello.

I TOP 5 DI “ALLA CIMA”



1. Ruggeri, Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Giustino B. - € 20,00

Piacevolmente fruttato nel suo profilo olfattivo, è morbido e fragrante al palato

2. Azienda Andreola, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry - € 32,00

Fresco e beverino, possiede profumi dolci e ben profilati

3. Bortolomiol, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2021 - € 32,00

Vino dai profumi di fiori di glicine e frutta a polpa bianca, in bocca è fresco e vivace

4. Cima, Valdobbiadene Superiore Brut - € 18,00

Piccola azienda dalla produzione non priva di carattere

5. Casa Coste Piane, Valdobbiadene Prosecco - € 18,00

Prosecco sur lie, ottenuto da una rifermentazione naturale in bottiglia

Copyright © 2000/2022