Trattoria Caprini - Torbe a Negrar di Valpolicella (VR)

Servono parecchi minuti di pazienza e tornanti per arrivare a Torbe, in cima alla Valle di Negrar, nel mezzo della Valpolicella Classico. Ma il colpo d’occhio vale la pena, nello scorgere panorami ai pochi conosciuti. Soprattutto nello scoprire che Torbe accoglie non solo lo sguardo, ma anche la gola, grazie alla Trattoria Caprini, locanda familiare da quattro generazioni, che ospita a tavola locali e turisti con ricette genuine e tradizionali, tramandate negli anni e oggi custodite dalla signora Pierina (regina delle lasagnette e del suo delizioso ragù) e dai suoi figli Davide, Nicola e Sergio. La carta dei vini è profonda e non banale, il menù è semplice e saporito e tutto da provare: ma se passate per la polenta brustolà con soppressa e lardo, la giardiniera della casa, i tortelli al ripieno di stagione e il manzo brasato al Valpolicella, uscirete sazi e soddisfatti.

(ns)

I TOP 5 DI “TRATTORIA CAPRINI”

1. Albino Armani, Valpolicella Superiore Egle 2021 - € 25,00

Dagli aromi fragranti è rosso dal gusto saporito e godibile

2. Monte dei Ragni, Valpolicella Ripasso 2017 - € 90,00

Ricco e strutturato non manca anche di sapidità e articolazione

3. Masi, Amarone della Valpolicella Campolongo di Torbe 2015 - € 155,00

Una delle etichette di punta dell’azienda con sede a Sant’Ambrogio di Valpolicella

4. Villa Spinosa, Valpolicella Superiore I Figari 2019 - € 30,00

I vini di Enrico Cascella sono sempre capaci di superare gli stilemi consueti

5. Quintarelli, Valpolicella Superiore 2014 - € 120,00

Uno dei vini di riferimento di tutto un territorio

Copyright © 2000/2024