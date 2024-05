Ad Ortona, sulla costa abruzzese, alla fine della Passeggiata Orientale, di fronte al Castello Aragonese, si trova la Trattoria San Domenico, un piccolo ma goloso ristorante specializzato in piatti di pesce. Cuoco e patron del locale Sandro D’Ottavio, che lavora rispettando la stagionalità della piccola pesca, integrandola con il migliore pescato sul mercato. Il menù offre piatti semplici ed essenziali, incentrati sull’incontro tra pesce e verdure. Come per esempio l’insalatina di scampi con verdure di stagione o l’insalata di seppie e carciofi, o ancora i fiori di zucca farciti di baccalà mantecato, il fagottino di gallinella con caponatina e il calamaro mollicato con peperoni arrosto. Tra i primi, la chitarrina alla pescatora o le linguine con scampi, von- gole e bottarga, mentre per secondo la pescatrice gratinata con caponatina, la gallinella con carciofi o il calamaro mollicato. E per finire i dolcetti tradizionali abruzzesi: mostaccioli, nevole ortonesi, amaretti e crostate miste.

