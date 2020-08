Trattoria Veneziano di Parco Statella

Randazzo è un borgo sul versante nord dell’Etna in cui, soprattutto grazie all’“Etna Renaissance”, è arrivata una notorietà che prima decisamente non c’era. Sono fiorite allora tante attività, che raccontano quell’ospitalità speciale, tutta siciliana. Il ristorante Parco Statella di Massimo Munforte è uno di queste e propone un menu ancorato alla tradizione gastronomica dell’isola, fatto di cucina tipica e materia prima rigorosamente selezionata. Ci sono i salumi di maiale nero dei Nebrodi, protagonista anche del sugo che condisce la pasta fresca, ci sono i classici spaghetti alla Norma e le farfalle al pistacchio di Bronte, oltre, quando è periodo (siamo in montagna, ricordiamolo), alla zuppa di porcini. Tra i secondi rende incontrastata la carne di bue, mentre per finire ottimi sono la torta al pistacchio di Bronte e gli occhi di bue con confettura d’albicocca.

I TOP 5 DEL “VENEZIANO”

1. Fedegraziani

Terre Siciliane Bianco Mereneve 2017 - € 50,00

2. Donnafugata

Etna Rosso Contrada Montelaguardia Fragore 2016 - € 65,00

3. Tascante

Etna Rosso Vigna Vecchia Sciaranuova 2016 - € 100,00

4. Planeta

Spumante Brut Carricante 2016 - € 30,00

5. Passopisciaro

Terre Siciliane Contrada P 2016 - € 60,00

Copyright © 2000/2020