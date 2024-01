Tre Monti, Docg Romagna Albana Secco Vitalba 2022

L’Albana è poliedrica. Secca o passita, sopporta bene anche la macerazione e la famiglia Navacchia lo dimostra ormai da qualche anno con il loro Vitalba, pionieri in Romagna della vinificazione in anfore georgiane. La Vitalba 2022, dopo 80-100 giorni di contatto sulle bucce, è un vino salmastro, intenso e dalla trama larga: caldo, aderente, lievemente amaricante e dolce nel finale, si attarda sui sapori di albicocca e mango. È un’Albana inusuale, ma è gustosa e godibile, esigente nel richiamarci dalle nostre distrazioni, indulgente se gustato in completa rilassatezza. Tutti i vini di Tre Monti sono il risultato di 50 anni di storia aziendale, intensamente attraversati da visionarie sperimentazioni.

