“Tutelare il marchio Toscana, e sperimentare con il vino”: la mission del Consorzio Igt Toscana

A WineNews Cesare Cecchi, alla guida del Consorzio che mette insieme già oltre 80 delle più importanti realtà del vino della Regione. “Toscana è un brand fortissimo che va tutelato e regolato meglio. C’è spazio per tutti, per grandi e piccole aziende, e per l’innovazione, che è da sempre nello spirito di questa Regione. Si possono fare cose meravigliose, anche oltre i Supertuscan. Pensando anche nuove tipologie di vino. Bollicine? Si parla anche di questo, ma senza fretta, e con professionalità”.

Copyright © 2000/2020