Uberti, Docg Franciacorta Extra Brut Comarì del Salem 2014

Il Comarì del Salem 2014 è spumante dai toni aromatici intriganti che sanno di iodio, frutta esotica matura, camomilla, miele, agrumi canditi e miele. Ben bilanciato il sorso sapido, pieno e contrastato, dal finale lungo, ancora agrumato e balsamico. Siamo di fronte ad una delle aziende di riferimento della Franciacorta per stile e qualità: era il 1980 quando Agostino Uberti e la moglie Eleonora presero la guida dell’azienda, che oggi vede in prima linea le figlie Silvia e Francesca. Allora c’erano solo 9 ettari di vigna, diventati oggi 26, per una produzione complessiva di 180.000 bottiglie. L’agricoltura biologica è una scelta precisa e convinta, come i guizzi sperimentativi.

(are)

Copyright © 2000/2022