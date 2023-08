Uberti, Docg Franciacorta Extra Brut Comarí del Salem 2016

Siamo di fronte ad una delle aziende di riferimento della Franciacorta per stile e qualità: era il 1980 quando Agostino Uberti e la moglie Eleonora presero in mano la guida dell’azienda con sede ad Erbusco, che oggi vede in prima linea le figlie Silvia e Francesca. 26 gli ettari vitati a biologico, per una produzione di 180.000 bottiglie. Il Franciacorta Comarí del Salem 2016 è ampio e persistente al naso, con sentori di frutta esotica, panpepato, agrumi gialli, spezie ed erbe aromatiche. La bocca è fresca e continua, appena sapida, dall’effervescenza elegante e morbida per una beva di estrema piacevolezza; nel finale si fa largo una bella sensazione balsamica di menta.

