Uberti, Docg Franciacorta Extra Brut Dequinque Cuvée 15 Vendemmie

Il Franciacorta Dequinque 15 Vendemmie è un vero e proprio progetto enoico nato nel 2002. E ad ogni vendemmia le migliori partite di uve Chardonnay vanno ad arricchire una riserva perpetua conservata in unico tino. Ne nasce uno spumante, che profuma di frutta candita, liquirizia e crema pasticcera. In bocca il sorso è fragrante e dalla carbonica lieve, che lo rende cremoso fino ad un finale ampio e dai ritorni canditi. Era il 1980 quando Agostino Uberti e la moglie Eleonora presero in mano la guida dell’azienda con sede ad Erbusco, che oggi vede in prima linea anche le figlie Silvia e Francesca. 26 gli ettari vitati a biologico, per una produzione di 180.000 bottiglie.

(fp)

