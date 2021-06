Ugo Balocco, Docg Barbera d'Asti 2019

La cantina della famiglia Balocco, avviata negli anni Sessanta del secolo scorso da Ugo, il nonno di Simone e Luca, gli attuali gestori, conta su cinque ettari di vigneto e si trova A San Marzano Oliveto in provincia di Asti. Si tratta di un’azienda dal tratto classicamente artigianale, dove vengono prodotti soprattutto vini a denominazione tipici dell’areale, attingendo alle varietà locali, Moscato, Dolcetto e Barbera, anche con qualche declinazione meno diffusa (come il bianco aziendale “Controverso”, un Moscato vinificato a secco). Tra i rossi, evidentemente, il protagonista assoluto è la Barbera, che i Balocco producono nella versione Superiore (“Fredro”) e in una selezione “single vineyard” (“Il Sentiero”). A noi però ha colpito la Barbera “base”, capace di sintetizzare al meglio le caratteristiche varietali e le doti di bevibilità di questo vitigno. La versione 2019, affinata in acciaio, possiede un profilo olfattivo fragrante che spazia dalla ciliegia alla mora, con preziosi tocchi pepati e leggeri ricordi floreali. In bocca, il sorso è pieno e dal bel ritmo gustativo, alternando sapidità e dolcezza.

